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برلمان

وزير البترول للنواب: خطة لبدء الإنتاج المبكر للذهب خلال الشهور القادمة

الأحد 31/يناير/2021 - 06:13 م
وزير البترول
وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول عن كشف جديد للذهب في يوليو 2020 باحتياطيات بلغت أكثر من 1 مليون أوقية بمنطقة ايقات جنوب الصحراء الشرقية ، وتم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة، بعد أن تم إنشاء شركة العمليات المشتركة.

وأوضح خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب انه تم طرح اول مزايدة عالمية في نوفمبر الماضي لعدة خامات ومعدان نفيسة ( حديد وفوسفات ومنجنيز ونحاس والرمال البيضاء والفلسبار واملاح البوتاسيوم والرصاصا والزنك واكاولين ) مع وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة  مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية .
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