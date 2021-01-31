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أخبار البلد

مطار مطروح يكرم مسئولي شركة مياه الشرب لجهودهم أثناء موجات السيول

الأحد 31/يناير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وجه الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر والتقدير لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، تقديرا ًلمجهودات لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة في مجابهة آثار السيول بمطار مطروح، وذلك فى إطار تظافر وتعاون أجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة التحديات التي تواجه المؤسسات. 

وسلم الطيار أشرف محمد، مدير مطار مطروح الدولى، درع وشهادة تقدير للدكتور إبراهيم خالد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، تعبيرًا عن الشكر والتقدير على المساندة و التعاون الفعال أثناء مجابهة المطار للسيول.
مطار مطروح يكرم مسئولي شركة مياه الشرب لجهودهم أثناء موجات السيول
مطار مطروح يكرم مسئولي شركة مياه الشرب لجهودهم أثناء موجات السيول
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