مطار مطروح يكرم مسئولي شركة مياه الشرب لجهودهم أثناء موجات السيول

وجه الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر والتقدير لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، تقديرا ًلمجهودات لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة في مجابهة آثار السيول بمطار مطروح، وذلك فى إطار تظافر وتعاون أجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة التحديات التي تواجه المؤسسات.



