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برلمان

تعليم النواب تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم

الأحد 31/يناير/2021 - 06:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اجتماعا موسعا لأعضائها في حضور وزيري التعليم والتعليم العالي، في وجود عدد كبير من أعضاء اللجنة برئاسة النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب.

وجاء حضور وزير التعليم طارق شوقي، والتعليم العالي خالد عبدالغفار، في الاجتماع الذي جاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وجاء الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم، بحضورمشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، على أن يعقد النواب اجتماع آخر في ذات اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
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