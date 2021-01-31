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أخبار العالم

فريق بايدن يعجز عن توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 06:15 م
بايدن
بايدن
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على صالح
بعد أسبوع واحد فقط في البيت الأبيض، بدأت إدارة الرئيس جو بايدن بالفعل في الانهيار تحت ضغط جائحة فيروس كورونا حيث لا يزال المسؤولون لم يحددوا بعد 20 مليون جرعة لقاح كوفيد 19 التي وزعت على الولايات الشهر الماضي.

ورسم تقرير بوليتيكو اليوم السبت صورة لما وصفه المسؤولون بأنه انتقال فوضوي لفريق بايدن الذي واجه وضعًا أسوأ من المتوقع على جميع الجبهات تقريبًا.

وقبل توليه منصبه، وعد بايدن بالتعامل مع الوباء من خلال خطة استجابة فعالة لـ  كورونا - كوفيد 19 وأعلن لاحقًا عن هدف طموح إلى حد ما لتلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له.

لكن الرئيس الأمريكي وفريقه وجدوا أنفسهم منذ ذلك الحين يتعثر ويكافحون من أجل إبقاء الفيروس تحت السيطرة بينما يتعاملون في الوقت نفسه مع نقص اللقاحات.

وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي انخفض فيه عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في الولايات المتحدة مع الفيروس إلى أقل من 100000 لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.
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