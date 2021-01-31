رئيس الوزراء يتابع تسكين أهالى المناطق العشوائية فى الأماكن الجديدة









عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محافظ القاهرة لمتابعة تسكين أهالى المناطق العشوائية فى الأماكن الجديدة .





كما يتابع مدبولي تطوير القاهرة الاسلامية وخطة المحافظة في التطوير ونسب التنفيذ .









وكان قد





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، في محاولة للاستفادة من هذا الجهد العلميّ، ثم البناء عليه؛ سعيًا لتحديد الأماكن المخطط استكشافها.