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رياضة

سموحة 2001 يتعادل مع الزمالك فى دورى الجمهورية

الأحد 31/يناير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
تعادل فريق"2001" لكرة القدم بنادى سموحه مع ضيفه الزمالك بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدف سموحه اللاعب محمد سعيد.

خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:
محمد أيمن، محمد سعيد، يحيى ياسر، عمرنشأت، يوسف محمد، إبراهيم سامى، حسام محمد، محمد طلعت، محمد المرسى، عبد الرحمن أيمن، محمود رفاعى.
وشارك خلال اللقاء كل من: عبد الرحمن حمدى، محمد عادل، فتحى إبراهيم، إبراهيم داود، محمد على .
يقود فريق سموحه:
الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام طلبه مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.
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