بعد إحالتهم للتحقيق.. ننشر الوقائع الأخلاقية المتورط فيها الصحف والمواقع









قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فتح التحقيق في مخالفة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة





وأضاف المصدر في تصريحات اليوم، أن الوقائع المخالفة تمثلت في حفل نادي الجزيرة وطبيب الأسنان المتحرش وعنتيلة المحلة، وهي الوقائع التي تناولتها عدة صحف ومواقع إلكترونية دون سند من القانون.





وأوضح ، أن المجلس سيتجه لإصدار توصيات لتلك الصحف والمواقع بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تناول مثل تلك الموضوعات، والالتزام بالكود الأخلاقي الخاص بالمجلس، وكذلك عدم النقل من وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحة الأخبار المنشورة.





وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.





وقال المجلس في بيان أمس، إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.







