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برلماني: قانون مقترح لإعفاء المصنعين من الضرائب ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 06:36 م
البرلمان
البرلمان
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حمزة شعيب
قال النائب ياسر عمر، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة النقل تستهدف إنشاء مصنع لقضبان الحديد من أجل دعم الصناعة المصرية.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "عملنا تعديل في القانون لإعفاء المصنعين من ضريبة القيمة المضافة"، مردفا "القانون قيد الدراسة ومن المنتظر الموافقة عليه".

ونوه بأن وزير النقل قرر صرف تعويضات للمتضررين من توسعات الطريق الدائري.

وكان قال وزير النقل في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو شقة بديلة،  ونحن حريصون على الأهالي.

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