بتكلفة 44 مليار جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل خطة حياة كريمة المرحلة الثانية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا حلم تحقق لتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات على ارض مصرنا الغالية ضمن برنامج اصلاح كبير من اجل المواطن المصري وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.





وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .





حيث شهدت المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة بمراكز ابو المطامير ووادى النطرون وبدر تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 350 مليون كما تم ادارج 17 قرية ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ 208 مشروع تتجاوز تكلفتها 1,25 مليار جنية.





ومن المقرر ان تنطلق قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى لتشمل 6 مراكز بها 42 قرية رئيسية وأكثر من 3845 تابع وهى (دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وأبو المطامير ووادي النطرون) خلال المرحلة القادمة بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية لتؤكد ان الدولة تسير للأمام وأن جميع مواطنيها فى قلب ووجدان الرئيس الذى يسير بمصر فى طريق التقدم وبناء الانسان والهوية ومحاربة الفقر والإرهاب والفكر المتطرف بالتنمية والعمل المستمر من اجل مصر والمصريين،مؤكدا على أهمية الجامعة فى التوعية بالمبادرة وتعريف طلابها بها وبكل الانجازات التى تتم فى شتى القطاعات للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل واعد لهم.





وأشار المحافظ، أن ما شهدته المحافظة خلال العامين الماضيين يعد إنجازًا غير مسبوق وأن الدولة تضع يدها بقوة بالمحافظة لإنشاء المشاريع الإستثمارية وأحداث تطور والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى شتى القطاعات حيث تم ضخ إستثمارات بقيمة ٥٥.٥ مليون جنية وهو ما لم يحدث عبر عقود من قبل .





جاء ذلك خلال حضور اللواء المحافظ لإجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة وأعضاء المجلس اليوم الاحد الموافق 31 يناير 2021 بقاعة الإجتماعات بإدارة الجامعة، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





حيث أشاد المحافظ، بالدور الكبير للجامعة فى المشاركة فى محو الأمية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وجميع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نشر الوعي والتعليم والقراءة ومحافظة بلا أمية، والجهود المبذوله فى مجال محو الأمية داخل المحافظة والعمل على خفض الأمية بنسبة ٥٪ عن الوضع الحالي ومنها جهود الجامعة المبذولة فى هذا الصدد، داعيًا لبذل المزيد للنهوض بالمحافظة.





مشيرًا إلى أن طلاب جامعة دمنهور هم قلب المحافظة النابض والواعي، مشيدًا بدورهم فى برامج التوعية وكوجة مشرفة للشباب الواعي والمثقف والمتحضر والملتف والداعم لكافة الجهود والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى جهود الجامعة فى التوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والمشاركة فى أعمال التعقيم والتطهير .





كما رحب رئيس الجامعة بتواجد المحافظ، مؤكدًا على حرصه الدائم فى المشاركة فى إجتماع مجلس الجامعة بالإضافة إلى الدعم المستمر للجامعة مشيرا انه سيتم اعتبارا من الاسبوع الجارى قيام كل كلية بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية اسبوعية ( أون لاين ) لطلابها لعرض المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تقوم بها الدولة من اجل البناء والتنمية للتعريف بتلك الجهود التى تتم من اجلهم لتحقيق مستقبل افضل لهم وبهم تاكيد لدور الجامعة فى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن،مشيرا أن الجامعة تسير بخطى واعدة وثابتة علما ووعيا فى شتى القطاعات للمساهمة فى كافة برامج التنمية وكشريك رئيسى للمحافظة.





وقام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين فى مشروع مجمع الانتاج الحيوانى بالنوبارية ومجمع انتاج الالبان بالبستان بالدلنجات والذى صنف كافضل افتتاح للمشروعات المشاركة على مستوى الجمهورية.





كما تم استعراض فيلما توضيحيا عن الاجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها خلال فترة الامتحانات وتوعية الطلاب بكيفية الحفاظ على امنهم وسلامتهم وسلامة جميع المحيطين مع التاكيد على توافر الاطقم الطبية بجميع اللجان وكذا استعراض مبادرة انشاء 50 مركز بحثى بالجامعة.





وكذا استعراض جدول الاعمال والذى تضمن موضوعات خاصة بمجلس شئون التعليم والطلاب وشئون هيئة التدريس بكليات الجامعة وموضوعات الدراسات العليا ومجلس الدراسات العليا والبحوث والموضوعات العامة وموضوعات اللجان الطبية بكليات الجامعة وكذا استعراض الموضوعات الخاصة ببعض الكليات ومنها كليات الزراعة والعلوم والصيدلة.



















