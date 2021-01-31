محافظ الجيزة يكلف بإخلاء العقار المجاور لموقع حريق كرداسة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار الذي شهد نشوب حريق كبير ليلة أمس بمخزن الأحذية بمنطقة كرداسة.





وأوضح المحافظ أن القرار يأتي حرصًا على سلامه المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات .





وحرص محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لجهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالساعات الاولى من صباح اليوم بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة .





كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الاجهزة المعنية لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى .



