إيران تنتقد اقتراح ماكرون بمراجعة اتفاق الأسلحة النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة غير قابل لإعادة التفاوض، حيث تم وضع شروطه وأطرافه في حجر.
وقال المتحدث في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت: "إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تمت المصادقة عليها واستقرارها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، وهي ليست بأي حال من الأحوال قابلة لإعادة التفاوض، كما أن أطرافها محددة وغير قابلة للتغيير".
وفي إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاقية في عام 2018، وفشل الأطراف الأوروبية الغربية الموقعة على الاتفاق من خلال الخروج بأدوات فعالة للسماح لإيران بالتهرب من ضغوط العقوبات الأمريكية ، أشار خطيبزاده إلى أن إحياء الصفقة يتطلب تعهد واشنطن بالعودة؛ لالتزاماتها ورفع جميع العقوبات عن طهران.
أما بالنسبة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تقترح إدراج السعودية في الاتفاق النووي، وتحذيره من خطط إيران الوشيكة المزعومة للحصول على أسلحة نووية ، فقد أشار خطيب زاده إلى أن باريس يمكن أن تلعب دورها في تحسين الاستقرار الإقليمي من خلال وقف مبيعات الأسلحة للرياض.
وقال المتحدث: "إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين بشأن مبيعات الأسلحة الضخمة لدول الخليج العربي، فمن الأفضل أن يراجعوا سياساتهم"، مضيفًا أن مبيعات الأسلحة الغربية ، بما في ذلك إلى الرياض بسبب حربها المستمرة في اليمن ، كانت " السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.
تحطمت الآمال في أن تبدأ إدارة بايدن على الفور عملية الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بعد توليه منصبه في 20 يناير وسط خلافات بين طهران وواشنطن بشأن أي جانب يجب أن يتخذ الخطوة الأولى. وتقول إيران إن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى بالالتزام برفع شامل لجميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. في غضون ذلك ، أشار الجانب الأمريكي إلى أنه لن ينضم إلى الاتفاقية إلا بعد أن تستأنف طهران الامتثال الكامل لشروطها.
في الأسبوع الماضي ، قال ظريف إنه سيكون من السخف أن تكون إيران أول من "يظهر حسن النية" بعد أربع سنوات من "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوحشي" المفروض في انتهاك لكل من خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الذي صادق عليها. كانت الولايات المتحدة هي التي خرقت الصفقة - لا لسبب. يجب أن تصحح خطأها ؛ واقترح وزير الخارجية أن إيران سترد.
وقال المتحدث في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت: "إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تمت المصادقة عليها واستقرارها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، وهي ليست بأي حال من الأحوال قابلة لإعادة التفاوض، كما أن أطرافها محددة وغير قابلة للتغيير".
وفي إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاقية في عام 2018، وفشل الأطراف الأوروبية الغربية الموقعة على الاتفاق من خلال الخروج بأدوات فعالة للسماح لإيران بالتهرب من ضغوط العقوبات الأمريكية ، أشار خطيبزاده إلى أن إحياء الصفقة يتطلب تعهد واشنطن بالعودة؛ لالتزاماتها ورفع جميع العقوبات عن طهران.
أما بالنسبة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تقترح إدراج السعودية في الاتفاق النووي، وتحذيره من خطط إيران الوشيكة المزعومة للحصول على أسلحة نووية ، فقد أشار خطيب زاده إلى أن باريس يمكن أن تلعب دورها في تحسين الاستقرار الإقليمي من خلال وقف مبيعات الأسلحة للرياض.
وقال المتحدث: "إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين بشأن مبيعات الأسلحة الضخمة لدول الخليج العربي، فمن الأفضل أن يراجعوا سياساتهم"، مضيفًا أن مبيعات الأسلحة الغربية ، بما في ذلك إلى الرياض بسبب حربها المستمرة في اليمن ، كانت " السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.
تحطمت الآمال في أن تبدأ إدارة بايدن على الفور عملية الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بعد توليه منصبه في 20 يناير وسط خلافات بين طهران وواشنطن بشأن أي جانب يجب أن يتخذ الخطوة الأولى. وتقول إيران إن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى بالالتزام برفع شامل لجميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. في غضون ذلك ، أشار الجانب الأمريكي إلى أنه لن ينضم إلى الاتفاقية إلا بعد أن تستأنف طهران الامتثال الكامل لشروطها.
في الأسبوع الماضي ، قال ظريف إنه سيكون من السخف أن تكون إيران أول من "يظهر حسن النية" بعد أربع سنوات من "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوحشي" المفروض في انتهاك لكل من خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الذي صادق عليها. كانت الولايات المتحدة هي التي خرقت الصفقة - لا لسبب. يجب أن تصحح خطأها ؛ واقترح وزير الخارجية أن إيران سترد.