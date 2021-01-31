برلماني يطالب وزير البترول بتوضيح خطة توصيل الغاز الطبيعي للصعيد

طالب النائب أحمد أبو حتة، عضو مجلس النواب، وزير البترول بتوضيح خطة الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى ومدن الصعيد، موكدًا أنه تم حفر بعض القرى في المنيا، وهناك خطة لتوصيل الغاز، فما مصير هذه المشروعات وحفرها.





وأضاف "أبوحتة"، خلال الجلسة العامة اليوم وتعقيبه على بيان المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن محافظة المنيا بصعيد مصر بها ثروة قومية من المعادن، ولابد من البحث عن هذه المناجم التي ستحدث نهضة في جنوب الصعيد، موضحا أن الثروات الطبيعية كثيرة في المنيا، ويوجد حوالي 44 مليار جيري يعمل منه بلوكات للمنازل فهل هذا يعقل.





وطالب النائب، وزير البترول بتوضيح خطة تسعير المواد البترولية ومدى ارتباطها بالأسعار العالمية.



