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مساعد وزير الخارجية الأسبق: موسى فقيه حريص على دعم مصر لموقفه في الانتخابات.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 07:01 م
الرئيس السيسي وموسى
الرئيس السيسي وموسى فقيه
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محمد القاضي
قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن موسى فقيه رئيس مفوضة الاتحاد الأفريقي على علم ودراية أن مصر من الأعمدة الرئيسية في الاتحاد الأفريقي.

وأضافت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمثل ثقل كبير على المستوى الإقليمي، لذلك يرى موسى فقيه أن أي أمر أو قضية يجب أن يتم التنسيق بشأنها مع مصر.

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إلى أن موسى فقيه حريص علي الحصول علي الدعم المصري لموقفه في انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي القادمة.

وأوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن ليبيا من الموضوعات التي تناولها اجتماع الرئيس السيسي مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن هناك قضايا عديدة من قضايا السلم والأمن بالمنطقة والتي تستدعي أن يكون هناك تشاور مع مصر بشأنها.

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