استشاري حالات حرجة يكشف الأعراض المصاحبة للتطعيم بلقاح كورونا.. فيديو

كشف الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن انه تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وسوف بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح حسب دوره في كشف تلقي اللقاحات .
وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي : الأعراض التي ظهرت على بعد تلقي لقاح كورونا كانت بسيطة جدا ولم اكون بحاجة لتلقي اى مسكنات او ادوية لافتا ان هناك بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح شعروا بارتفاع بسيط في درجات الحرارة .
واوضح حاتم سليمان ، انه من الضروري ان نثق في العلم وهناك اكثر من لقاح تم توافرها في الأسواق في أقل من عام مؤكدا ليس أمامنا خيار للعبور من ازمة كورونا سوي تلقي اللقاح.