استشاري حالات حرجة يكشف الأعراض المصاحبة للتطعيم بلقاح كورونا.. فيديو

كشف الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن انه تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وسوف ب تلقي الجرعة الثانية من اللقاح حسب دوره في كشف تلقي اللقاحات . الحرجةالأولىتلقي





وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي : الأعراض التي ظهرت على بعد تلقي لقاح كورونا كانت بسيطة جدا ولم اكون بحاجة لتلقي اى مسكنات او ادوية لافتا ان هناك بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح شعروا بارتفاع بسيط في درجات الحرارة .



