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أبو العينين وكيل مجلس النواب: قضينا على أزمات قطاع البترول وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية.. تحية للمفاوض المصري على الاتفاقيات التي أبرمها.. وأمامنا تحديات كبيرة لوجودنا على خريطة التنافسية

الأحد 31/يناير/2021 - 07:00 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة لمجلس النواب: 
•   قضينا على أزمات قطاع البترول في الماضي وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية
•   وزارة البترول دخلت أخطر منطقة في البحر المتوسط وأبرمت 84 اتفاقية منذ 2014
•   تحية للقيادة السياسية والمفاوض المصري في الاتفاقيات التى تم إبرامها
•   لأول مرة نُصدر الذهب فى تاريخ مصر.. ولدينا كميات كبيرة من الأحجار الكريمة 
•   طالب بالتركيز على صناعات المستقبل.. ووضع إستراتيجية تسويقية لمشروعاتنا  


وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى المهندس طارق المُلا، وزير البترول؛ لتفجير الطاقات الكامنة فى الأرض المصرية، قائلًا "استطعنا أن نتغلب على مشاكل الماضي، وتوصلنا بعبقرية للقضاء على المشكلات التى كانت تواجهنا وأيضًا التحديات التى واجهت ذلك القطاع وخاصة القضايا التي رُفعت على مصر فى مجال البترول".
 
وأضاف وكيل مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول دخلت في أخطر منطقة في البحر المتوسط، وأبرمت 84 اتفاقية منذ 2014، واتفاقية ترسيم الحدود المصرية، بعدما قضينا 14 سنة فى مفاوضات.

وأكد وكيل مجلس النواب، ضرورة العمل على تسويق المشروعات التي نمتلكها، قائلًا "نسير في تِراك مضبوط وأحيي القيادة السياسية على دعمها لذلك القطاع"، مشيدًا بعبقرية المفوض المصري في الاتفاقيات التى تم إبرامها، لافتا إلى أن أمامنا تحديات كبيرة فى الفترة المقبلة نظرا لوجودنا الآن على خريطة التنافسية العالمية.

وأضاف وكيل مجلس النواب: أننا أول مرة نُصدر الذهب فى تاريخ مصر، والآن لدينا كميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة، والفترة القادمة ستشهد استثمارات كبيرة، وبالتالي نطالب بالتركيز على صناعات المستقبل ووضع إستراتيجية تسويقية، ونوجه التحية للقيادة السياسية على ما تقوم به من جهود فى مجال البترول لافتا أنها استطاعت عمل منظومة ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قضينا على أزمات قطاع البترول وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية.. تحية للمفاوض المصري على الاتفاقيات التي أبرمها.. وأمامنا تحديات كبيرة لوجودنا على خريطة التنافسية
أبو العينين وكيل مجلس النواب: قضينا على أزمات قطاع البترول وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية.. تحية للمفاوض المصري على الاتفاقيات التي أبرمها.. وأمامنا تحديات كبيرة لوجودنا على خريطة التنافسية
أبو العينين وكيل مجلس النواب: قضينا على أزمات قطاع البترول وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية.. تحية للمفاوض المصري على الاتفاقيات التي أبرمها.. وأمامنا تحديات كبيرة لوجودنا على خريطة التنافسية
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