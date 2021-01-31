ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الهحرة: الوزارة استطاعت جذب شباب الدارسين بالخارج عند عودتهم لمصر خلال جائجة كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:07 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خطوات برنامج التدريب لشباب الدراسين بالخارج والجولات التي أجراها الشباب للمشروعا القومة وما يحدث من تطوير يجرى على أرض الواقع موضحة أن الوزارة قامت بعمل أول برنامج من 15 شاب مصري من الدارسين بالخارج.

وأضافت مكرم خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للدارسين المصريين بالخارج المنعقد حاليا بالقاهرة الجيديد أن الوزارة بدأت في جذب الشباب الدارسين بالخارج خلال جائجة كورونا عند عودتهم إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم في المشروعات القومية بالإضافة إلى تنظيم لقاءات لهم مع كبار رجال الدولة لعرض وجهة نظرهم على المسؤولين. 

وبدأت منذ قليل فاعليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتعد الاستراتيجية إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفا ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية. 

وتتضمن الاستراتيجية ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.

وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة لتخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للمصريين الدارسين بالخارج

الهجرة تتلقى دعوة من معلومات الوزراء لتوفير فرص تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

ورشة عمل بـ"الهجرة" لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق إستراتيجية وطنية لشباب الدارسين بالخارج

برلمانية: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن

برلماني يطالب بتوفير فرص عمل للشباب الدارسين بالخارج من قبل الدولة

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

أعنف من كورونا.. تعرف على فيروس نيباه الخطير

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

خاص.. بريطانية تكشف تفاصيل تعرضها للنصب من شاب مصري يصغرها بـ20 عاما

تعرف على مدة تعاقد الإسماعيلي مع يوفيتش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل