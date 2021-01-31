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برلمان

برلماني لوزير البترول: محافظة بورسعيد رقم واحد في البطالة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:20 م
وزير البترول
وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب الوفدي سليمان وهدان عضو مجلس النواب وزارة البترول بإعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز الطبيعى الي المنازل، قائلا:"اننا كنا قديما نزف بشرى توصيل الغاز الي المناطق الشعبيه والى صعيد مصر ولكن هذه الايام الفرحة تنقلب الي حزن شديد بسبب توصيل الغاز لأن الفاتوره فيها 40 بندا ليس لها محل من الاعراب وتكلفتها تزيد على 4000 جنيه هل هذا الكلام منطقي".

وأكد وهدان في كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، خلال تعقيبه علي بيان الوزير طارق الملا وزير البترول، ان محافظة بورسعيد رقم واحد فى البطالة لم تستفد هذه المحافظه من قطاع البترول اطلاقا، "مثال حقل ظهر تم منحه الارض ومفيش تعيينات مع العلم أن باب الفساد موجود من خلال التعاقدات".

واستغرب وهدان من طرح الوزارة لمزايدات وعددها 82 مزايدة لم يتقدم إليها الا 72 شركة فقط. متسائلا عن سبب العزوف عن عدم المشاركة.

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