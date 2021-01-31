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برلماني: إجراء تغيير وزاري وبعض الوزراء عليهم ملاحظات

الأحد 31/يناير/2021 - 07:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حمزة شعيب
أكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن بعض الوزراء عليها ملاحظات، خاصة وزير الإعلام، وبعض الوزراء يحصلن على تقييم جيد، وسيتم تحديد التقييم النهائي بعد انتهاء إلقاء جميع وزراء كلماتهم، ويكون ذلك نهاية الأسبوع المقبل، ومن الوارد إجراء تغيير وزاري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها طريقة في العمل، ولا تقبل بما يشهده البرلمان من التفاف حول الوزراء لتقديم بعض الطلبات الخاصة.

وتابع أن إشادة بعض النواب بالوزراء بعد إلقاء الوزير كلمته أمر لا يمثل أزمة، لا سيما أن المناقشة تكون مفتوحة وكل عضو لديه حرية توجيه الشكر أو انتقاد أي وزير.

وأوضح النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن وزير النقل ألقى كلمته بكل التفاصيل وسيتم العرض على هيئة المجلس وتلقى الوزير عدد من الاقتراحات وأثنى عليها ووعد بتنفيذها.


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