ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تطور خطير.. مرصد الأزهر يحذر من استخدام «بوكو حرام» طائرات مسيرة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:10 م
مرصد الأزهر يحذِّر
مرصد الأزهر يحذِّر من استخدام «بوكو حرام» طائرات مسيَّرة
Advertisements
محمد شحتة
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استخدام جماعة «بوكو حرام» الإرهابية طائرات دون طيار في عملياتها الاستطلاعية بالمناطق التي تتمركز فيها الجماعة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء هذا التحول الخطير والتطور النَّوعي في استراتيجية تلك الجماعة الإرهابية. 

ودعا المرصد الدول الأعضاء في منظمة «حوض بحيرة تشاد» إلى الاستجابة السريعة للاتحاد الأفريقي الذي طالب بالنظر في إمكانية الردِّ بشكل عاجل وأكثر فعالية على هذا التهديد، ومحاولة وقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي لـ«بوكو حرام».

وأكد المرصد ضرورة مواصلة العمليات العسكرية ضد جماعة «بوكو حرام» التي تستخدم طائرات مسيَّرة كأول جماعة إرهابية تستخدم هذا النوع من الطائرات في أفريقيا،  وكذلك القضاء على الجماعات المسلحة التي تساعد «بوكو حرام» على القيام بمخططاتها الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر يعلق على مقتل شخص واختطاف آخرين في هجوم شمال نيجيريا

تحرير 350 طالبا من المختطفين على أيدي «بوكو حرام» في نيجيريا

مرصد الأزهر خلال 2020.. منبر الأزهر لفضح الجماعات المتطرفة ‏‏

الأزهر: «بوكو حرام» الجماعة الأكثر دمويةً في أفريقيا

400 هجوم.. مرصد الإفتاء: جماعة "بوكوحرام" تستغل النساء في العمليات الانتحارية

دموية بوكوحرام.. مرصد الإفتاء: الجماعة المتطرفة تستغل النساء في العمليات الانتحارية وتكثف إجرامها في الكاميرون من أجل تصدر المشهد الإرهابي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

دراسة أمريكية تكشف مفاجأة خطيرة عن تاريخ ظهور كورونا

مفاجآت فى التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أزمة تواجه الصفقة.. جالاتا سراي يكشف لـ صدى البلد سر تأخر سفر مصطفى محمد إلى تركيا

خاص.. بريطانية تكشف تفاصيل تعرضها للنصب من شاب مصري يصغرها بـ20 عاما

الجماهير تعلن غضبها من صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل