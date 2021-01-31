مجلس جامعة الأقصر يقرر إنشاء كليتي العلوم والتربية

وافق مجلس جامعة الاقصر فى جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة وبحضور اعضاء المجلس على إنشاء كليتى العلوم والتربية على أن تبدا بهم الدراسه العام المقبل.

واشار رئيس الجامعة أن كليتى العلوم والتربية تعد إضافة كبيرة الى جامعة الاقصر حيث تساهم فى خدمة المجتمع بالأقصر لما تملكه هذه الكليات من خبرات فى مجال التعليم والبحث العلمى وتساهم فى تخفيف العبء على ابناء الاقصر فى الاغتراب

ومن جانب اخر وافق مجلس جامعة الأقصر علي منح الدكتور أحمد محيى حمزة اللقب العلمي استاذ بقسم الجرافيك ، ليصبح بذلك أول قرار يتخذه مجلس الجامعة بمنح لقب أستاذ دكتور بالجامعة .





الدكتور احمد حمزة تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1997 ،وتم تعيينه بكلية الفنون الجميلة بالأقصر في عام 1998 وهو من الجيل المؤسس للكلية ، ويعد حمزة أول مدير لوحدة ضمان الجودة والاعتماد والذي استطاع في فترة وجيزة إنشاء نظام داخلي للجودة في 2008 وإعداد خطة تنفيذية لتطوير الكلية تأهيلا للاعتماد ،كما كلف بمهام وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع في الفترة من 2008 حتى 2010 ، كما شارك في تأسيس أول مؤتمر علمي بالكلية عام 2009 ، ويشغل حمزة حاليا منصب وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2016 .







