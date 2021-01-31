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أخبار البلد

مركز التنبؤ بالرى: لا أمطار حتى الثلاثاء القادم

الأحد 31/يناير/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اكدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى عدم سقوط أمطار على مصر خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2021.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه من يوم الأحد 31 يناير إلى الثلاثاء 2 فبراير سيشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار تعود يوم الأربعاء المقبل من متوسطة إلي خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية بشكل متقطع، بينما يشهد الخميس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. 

يذكر أن مصر تشهد خلال الـ3 أيام المقبلة حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية.

مركز التنبؤ بالرى: لا أمطار حتى الثلاثاء القادم
مركز التنبؤ بالرى: لا أمطار حتى الثلاثاء القادم
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