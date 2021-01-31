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فيروس نيباه.. أعراضه تشابه كورونا ومعدل وفياته 75%.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 07:12 م
خفافيش
خفافيش
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ندى عبد العزيز
في الوقت الذى مازال العالم يكافح فيه فيروس كورونا وسلالته المتحورة، أثيرت المخاوف مجددًا بشأن احتمال تفشي فيروس فتاك يعرف بإسم "نيباه".

بدأت المخاوف الصحية بعد صدور تقرير لأحدى المنظمات الصحية الهولندية للتنبيه بعدم جاهزية العالم للتعامل مع الفيروس الجديد "نيباه" وفقًا لتقرير سكاي نيوز.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه قاتل بنسبة تتراوح بين 40 إلى 75٪؜ أي أكثر من فيروس كورونا بأضعاف كثيرة، إضافة إلى انه سريع الانتشار وطريقة انتقاله تشبه كورونا إلى حد كبير .

وأضاف التقرير أن فيروس "نيباه" ينتقل من الخفافيش وفضلاتها، إلى لإنسان، مضيفًا أن الطفرة الأولى من هذا الفيروس ظهرت في ماليزيا عام 1998 وذلك من خلال العدوى من الخنازير المستوردة.

ولم تكن ماليزيا الأولى في ظهور هذا الفيروس فظهر في بنجلاديش عام 2001 واستمر في الظهور بشكل دوري حتى سجلت حالات في شرق الهند والفلبين ومؤخرا ظهر إصابات في ولاية كيرلا الهندية للمرة الاولي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة «أكسيس تو ميديسين»، وهي منظمة غير ربحية ناشطة في مجال الصحة، إنه من المحتمل أن يكون «نيباه» هو الوباء المقبل في عالمنا مضيفة أن «فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا.

وأكدت أن جائحة نيباه يمكن أن تهب في أي لحظة و يمكن أن يكون هو الوباء التالي وأن يصبح عدوى مقاومة للأدوية».

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