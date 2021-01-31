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المفوضية العراقية تنتهي من جدول إجراء الانتخابات البرلمانية

الأحد 31/يناير/2021 - 07:49 م
العراق
العراق
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ندى عبد العزيز
بعد تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها منتصف العام الجاري إلى شهر اكتوبر من هذا العام، أعلنت المفوضية العراقية تمديد فترة التسجيل للاحزاب والكيانات السياسية إلى الأول من مارس المقبل من أجل إكمال الشروط الخاصة بالتسجيل لدى المفوضية لخوض الانتخابات، وفقًا لتقرير قناة الغد.


وأضاف التقرير أن هناك ٧٩ حزبًا وتحالفا سياسيا حتى الآن قاموا بتحديث وتسجيل بياناتهم لدى المفوضية العراقية لخوض الانتخابات بالإضافة إلى نصف مليون ناخب أيضًا.


وفى سياق متصل قال "معن الجبوري "المحلل السياسي إن الظروف لم تكن متاحة لتوفير الخدمات اللوجستية  والدعم المادي لتهيئة البطاقات والناخب بهذه الانتخابات.


ومن جانبه قال "نجم القطاب" المحلل السياسي فى الشأن العراقي إنه من المتوقع أن يكون الإقبال ضعفيًا فى هذه الانتخابات ، مضيفا أن الاستفادة الوحيدة لمن سيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية فى السنوات الماضية.


ولفت التقرير إلى أن المفوضية العراقية بالتعاون مع وزارة الخارجية دعت المواطنين العراقيين بالخارج إلى تحديث بياناتهم عبر ٧١ سفارة ومنظمة عالمية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات.


وأوضح التقرير أن العملية الانتخابية تواجه عقبة تتمثل فى تعطل عمل المحكمة الاتحادية التى تنتظر تصويت البرلمان العراقي على قانونها الجديد.


وكانت المفوضية العراقية عقدت اجتماعًا موسعًا مؤخرا درست فيه التوقيتات الانتخابية والسبل الأفضل للالتزام بتلك التوقيتات ابتداء بعملية تسجيل الناخبين إلى موعد إعلان نتائج الانتخابات.
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