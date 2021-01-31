فيديوجراف.. مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي نيكست

اعلن الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، أن مصر تواصل توسعها العلمي والتكنولوجي فى مجالات وأنشطة الفضاء ومن المقرر اطلاق القمر الصناعي نيكست خلال النصف الثاني من العام الحالي .





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واكد القوصي انه من المقرر انطلاق سلسلة من أقمار «نيكست» (Next) بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، ستكون نواة انطلاقاتها الأولى، قمرا يزن 65 كيلو جراما للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر القادم.



