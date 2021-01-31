مفاجأة يفجرها أحمد موسى.. تفاصيل توقف الطريق الدائري عصر اليوم

علق الإعلامي أحمد موسى على توقف الطريق الدائري عصر اليوم بسبب حريق في أحد المنازل الملاصقة للدائري.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر كلها كانت واقفة النهاردة بسبب حريق في مصنع أحذية بأحد المنازل الملاصقة للطريق الدائري".





وتابع:" أعتقد من خلال النظر أن هذا البرج مخالف لعدة أسباب من ضمنها أنه داخل أرض زراعية ثانيا لاقامته مصنع يهدد حياة السكان"..



