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مفاجأة يفجرها أحمد موسى.. تفاصيل توقف الطريق الدائري عصر اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى على توقف الطريق الدائري عصر اليوم  بسبب حريق في أحد المنازل الملاصقة للدائري.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر كلها كانت واقفة النهاردة بسبب حريق في مصنع أحذية بأحد المنازل الملاصقة للطريق الدائري".

وتابع:" أعتقد من خلال النظر أن هذا البرج مخالف لعدة أسباب من ضمنها أنه داخل أرض زراعية ثانيا لاقامته مصنع يهدد حياة السكان"..

وأجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية على الطريق الدائري، تزامنا مع حريق عقار فيصل ، وأوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران. 
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