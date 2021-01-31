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رياضة

حسين الشحات يهنئ آجايي بعيد ميلاده

الأحد 31/يناير/2021 - 07:29 م
حسين الشحات واجايي
حسين الشحات واجايي
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مصطفى كرم
هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي صديقه بالفريق جونيور اجايي بعيد ميلاده. 

ونشر الشحات عبر استوري على حسابه بإنستجرام صورة له مع اجايي وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا جونيور". 

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على عقد العديد من الجلسات والاجتماعات مع لاعبيه في الطابق السابع لمقر إقامة البعثة الحمراء في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في دور الــ8 لمونديال العالم للأندية.

ويركز موسيماني على تحفيظ لاعبيه خطة المباراة وكيفية مواجهة عناصر القوة في الدحيل التي تتمثل في علي كريمي والبرازيلي دودو جونيور والكيني مايكل اولونجا ومحمد مونتاري والمعز علي، كما شهد المران الأول للفريق الأحمر في ملعب رقم 1 بجامعة قطر محاضرة فنية للاعبيه لشرح طريقة لعب المنافس وتحركات لاعبيه.

وطلب المدير الفني من لاعبيه حسب المحاضرة بضرورة أن يكون هناك تركيز، خاصة من سداسي الخط الخلفي ووسط الملعب بالتركيز خاصة أن كريمي وأولينجا ودودو والمعز لديهم قدرات كبيرة لخطف الأهداف في أي لحظة.
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