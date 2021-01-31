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بنك مصر: التحول الرقمي يعزز أداء القطاع المصرفي ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 07:33 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد القاضي
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن دعم الاقتصاد المصري من أهم  الركائز التي تأسس عليها البنك، مشيرا إلي أن البنك يتواجد في عدة دول في القارة الأفريقية وخارجها.

وأضاف "المغربي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "نستهدف نشر الشمول المالي وتشجيع المواطنين علي التعامل بالقنوات الإلكترونية".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلي أن التوسع عالميا هو أحد ركائز استراتيجية البنك للنمو والتطوير، موضحا أن التحول الرقمي يسهم في جذب شريحة جديدة من المواطنين للقطاع المصرفي، مؤكدا أن الاهتمام بدعم المصدرين والصادرات أحد أهم أولويات البنك.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرارات البنك المركزي السريعة ساعدت المواطنين في التوجه للقنوات الإلكترونية، الإقبال على القنوات الإلكترونية جاء بدعم من تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز.

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