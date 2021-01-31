ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يطالب التنمية المحلية بكشف حقيقة العقار المخالف المتسبب في توقف الدائري

الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على توقف الطريق الدائري عصر اليوم  بسبب حريق في أحد المنازل الملاصقة للدائري.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر كلها كانت واقفة النهاردة بسبب حريق في مصنع أحذية بأحد المنازل الملاصقة للطريق الدائري".

وتابع موسى:" أعتقد من خلال النظر أن هذا البرج مخالف لعدة أسباب من ضمنها أنه داخل أرض زراعية ثانيا لاقامته مصنع يهدد حياة السكان، مطالبا وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بكشف حقيقة العقار المخالف.

وأجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية على الطريق الدائري، تزامنا مع حريق عقار فيصل ، وأوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أحذية في فيصل

عمليات تبريد بعد إخماد حريق مخزن أحذية فيصل.. والتحريات الأولية: ماس كهربائي السبب

توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

لجنة هندسية ترجح إزالة عقار فيصل المشتعل في حال تآكل الأعمدة الخرسانية

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

ترشيحاتنا

مسنة الشارع ببنها: أولادى رموني في الشارع بعدما أجبروني على بيع شقتى

إعارة ثنائي الأهلي إلى الإسماعيلي والمقاصة

رغم الخسارة.. مدير مونديال اليد 2021: منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

منتخب الدنمارك لليد بطلا للعالم للمرة الثانية بعد الفوز على السويد

إصابة نائب رئيس الأهلي بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة