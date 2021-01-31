انتقادات واسعة للغنوشي بعد دعوته لتغيير نظام الحكم في تونس





أثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي التي دعا فيها إلى اعتماد نظام برلماني صرف انتقادات واسعة، واتهامات له بالسعي إلى تفكيك الدولة وإضعاف دور رئيس الجمهورية.





وقال الغنوشي خلال ندوة عبر تقنية الفيديو مساء السبت، إن دور رئيس الجمهورية "رمزي"، ومن الأفضل اعتماد نظام برلماني خالص للحد من التوترات مع رئاسة الجمهورية.





وعلق رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق على تصريحات الغنوشي بالقول "إن ما قاله راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية، هو تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".





وأضاف في تدوينة على "فيسبوك": "ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء نظام برلماني كامل، هو تعبير أصدق عن رغبة الإخوان في هذا النظام، لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها.. كل من يدافع عن النظام البرلماني التام، يدافع عن المصلحة الاستراتيجية للإخوان".





وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان، قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية، و"النواب الغيورين على وطنهم" إلى ما سمته "انتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس راشد الغنوشي بمساعدة حاشيته وأذرعه".



