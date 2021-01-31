وزير البترول أمام النواب: مصر تعظم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، إن الوزارة تقوم بتعيين الشباب ولديها عدد كبير من القيادات الشابة ويتم تدريبهم وبعد استكمال كل الأوراق والشروطات المطلوبة.





وأشار إلى أن مصطلح مستشارين للوزير غير دقيق وكل ما يثار بشأن هذا الأمر غير دقيق، موضحا أن الوزارة تقوم بتعيين مساعدين للوزراء وأغلبهم من الشباب ويتم تدريبهم عبر الوسائل الدولية للاستفادة منهم في تنمية وتطوير قطاع البترول.





ولفت إلى أن الحديث عن تحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية أمر حتمي ليس فقط لموقعها الجغرافي فقط وأنما أيضا بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة.





و قال الوزير أن مصر تعمل على تعظيم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط، مؤكدا أن لدى مصر القدرة على ان تصبح مركزا لهذه الصناعة.





واوضح أن الوزارة نجت خلال المرحلة الماضية في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعة الحديثة وذلك عبر عوامل الثقة التي تبعث بها مصر من أجل توفير الأمن والاستقرار وكذلك عدد سكان الدولة الذي يمثل أيضا أيدى عاملة لهذا القطاع.