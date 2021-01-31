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فن

شاب إسكندراني يبدع في رسم الفنانين بالنقاط.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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يارا عمرو- عمر خالد
تتعدد أنواع وأفكار الرسم، بخامات وألوان مختلفة، ويتنافس الفنانون في اظهار أعمالهم الفنية بطرق مبتكرة وجديدة ليبهروا بها الجميع عند رؤيتها، ومن أجدد طرق الرسم وإظهار الشخصيات هي الرسم ب "النقط". 

شاب اسكندراني في ال ٢١ من عمره، أبهر الجميع بطريقة رسمه وتجسيده شخصيات الفنانين عن طريق "الرسم بالتنقيط"، 

أعطي محمود أحمد قيمة لكل نقطة فوق الورقة البيضاء، التي تصنع شكلا متكاملا وتبرز الشخصيات بشكل رائع، لتري شخصية كاملة من أحد الأعمال السينمائية مجسدة كاملة بالنقط علي الورق.

بدأ محمود أحمد صديق، طالب بكلية فنون الجميلة بالاسكندرية، حديثة لكاميرا "صدي البلد"، قائلًا: "أنا بدأت أرسم في سن صغير، وفكرة التنقيط دي جاتلي من سنة ونص، من خلال مشاريع الكلية اللي بتطلب مننا، بنرسم مناظر طبيعية بالتنقيط بقلم الحبر، ومن هنا فكرت اني ارسم المشاهير بالتنقيط".

وعَرَف محمود "فن التنقيط" بكل شغف قائلًا: "فن التنقيط صعب، وبيحتاج مجهود ووقت كبير، وناس قليلة اوي بتشتغل فيه، بس انا حبيته انه مختلف والنتيجة اللي بتطلع بتبقي مختلفة ومتقنة عن اي نوع رسم تاني، وأهم حاجة الصبر لان كل ما بصبر بطلع نتيجة أحلي ومتقنة".

وكانت أول بداية لمحمود في رسم الشخصيات بالتنقيط صورة الفنان الراحل حسن حسني، معقبًا: "رسمت الفنان حسن حسني بعد وفاته، قلت اجرب واشوف ردود أفعال الناس عاملة ازاي، وفعلًا طلعت حلوة اوي وعجبت الناس خصوصًا أن الرسمة كانت في وقت وفاة الفنان فناس كتيرة اوي شافوها علي مواقع السوشيال ميديا وشجعوني اني أكمل".

وعن الصعوبات في الرسم بطريقة التنقيط، تعتمد علي مساحة الورقة وحجم الشخصية، فكلما كان حجم الشخصية كبير احتاج الي عدد نقاط اكبر، وكلما زادت مناطق الظل في الشخصية يزيد عدد النقط ايضًا، وكلما زادت النقط زاد المجهود وعدم القدرة علي التركيز، لذلك يجب الفصل والراحة بين عدد ساعات الرسم.

ويبدا محمود تنفيذ الشخصية أولًا عن طريق تحليل شخصية الفنان الي ٦ درجات من اللونين الابيض والاسود علي الكمبيوتر، حتي يستطيع أن يفرق بين درجات الظل والنور عند الرسم بالتنقيط، ثم يبدأ أن يحدد الصورة علي ورق الرسم بالرصاص الخفيف، ليبدا بالتنقيط وإظهار الشخصية بشكل جميل.

وأنهي محمود حديثه عن حلمه في المستقبل، معبرًا عن حبه للرسم، قائلًا: "عاوز اتخصص في رسم الشخصيات الكرتونية بعد التخرج من الجامعة، في إحدي مجلات الشخصيات الكرتونية الشهيرة، وأبقي معروف بطريقة رسمي في مصر والعالم كله".
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