على أمل تهميش أمريكا.. طالبان تتقرب من إيران

صعدت حركة طالبان عاليًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يريد مغادرة أفغانستان، كانوا يأملون في رحلة إلى كامب ديفيد وتصرفوا مثل حكام أفغانستان عندما حضروا محادثات السلام في الدوحة، قطر.





والآن تواجه طالبان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي قد تكون أكثر صرامة عليهم؛ للتعامل مع هذا الواقع الجديد، فإنهم يقتربون من إيران.



