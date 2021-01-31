شاهد.. بعثة منظمة الصحة العالمية تغادر سوق ووهان بعد زيارة لتقصي الحقائق

عرضت برنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا، عن زيارة بعثة للمنظمة الصحة العالمية، لووهان في دولة الصين، بهدف تقصي الحقائق.





وأظهر التقرير، فريق من منظمة الصحة العالمية، يبحث في أصول جائحة فيروس كورونا المستجد، سوقًا معروفة بأنه مركز توزيع المواد الغذائية لمدينة ووهان الصينية خلال فترة الإغلاق التي استمرت 76 يومًا العام الماضي.





وشوهد أعضاء الفريق يسيرون في أقسام من سوق بايشازو - إحدى أكبر الأسواق الرطبة في ووهان - محاطين بمجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين.

وزار الأعضاء، من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، حتى الآن مستشفيين في مركز التفشي المبكر- مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبى المتكامل للطب الصيني والغربي.





وقالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف على تويتر، الخميس، إن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية، المرتبط بالعديد من الحالات الأولى.







