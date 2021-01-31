ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. بعثة منظمة الصحة العالمية تغادر سوق ووهان بعد زيارة لتقصي الحقائق

الأحد 31/يناير/2021 - 07:47 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
عادل نصار
عرضت برنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا، عن زيارة بعثة للمنظمة الصحة العالمية، لووهان في دولة الصين، بهدف تقصي الحقائق. 

وأظهر التقرير، فريق من منظمة الصحة العالمية، يبحث في أصول جائحة فيروس كورونا المستجد، سوقًا معروفة بأنه مركز توزيع المواد الغذائية لمدينة ووهان الصينية خلال فترة الإغلاق التي استمرت 76 يومًا العام الماضي.

وشوهد أعضاء الفريق يسيرون في أقسام من سوق بايشازو - إحدى أكبر الأسواق الرطبة في ووهان - محاطين بمجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين.
وزار الأعضاء، من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، حتى الآن مستشفيين في مركز التفشي المبكر- مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبى المتكامل للطب الصيني والغربي.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف على تويتر، الخميس، إن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية، المرتبط بالعديد من الحالات الأولى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان" يبدأ دراسة ميدانية للتحقيق في منشأ "كورونا"

خبراء الصحة العالمية يتفقدون أول مستشفى استقبل مصابي كورونا في ووهان

أمريكا تشن هجوما على الصين بسبب منشأ فيروس كورونا.. تفاصيل

فريق منظمة الصحة يزور مستشفى في ووهان استقبل أول إصابات كورونا.. شاهد

مهمة معقدة.. ما الذي تبحث عنه الصحة العالمية في ووهان؟

شاهد .. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا في الصين

ترشيحاتنا

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

إصابة بمرض نادر.. تفاصيل استقبال مستشفى الحسين الجامعي لطفلي الدقهلية

الإمارات.. السجن والترحيل لمغني راب سعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة