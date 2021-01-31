سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه





شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة مع لاعب الزمالك السابق، إسلام جمال.



ونشرت سارة خليفة الصورة عبر خاصية "ستوري"، وظهر لاعب الزمالك السابق بليزر شتوي فاتح اللون، بينما ظهرت الإعلامية بملابس صيفية خفيفة، مع الشعر المنسدل بدرجات الرمادي والأشقر وعلقت عليها قائلة: "أخويا.. بحبك"





يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.



وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

