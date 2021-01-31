إصابة عضو بالكونجرس الأمريكي بـ كورونا بعد تلقي لقاح فايزر





أصيب ستيفن لينش عضو الكونجرس الأمريكي من ولاية ماساتشوستس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك رغم تلقيه جرعتين من لقاح فايزر المضاد للفيروس.





وقالت متحدثة باسم النائب الأمريكي في بيان إن لينش ظهرت نتائج اختباره لفيروس كورونا إيجابية، وذلك بعد ثبتوت إصابة أحد الموظفين في مكتبه الأسبوع الماضي، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.





ويخضع النائب الديمقراطي للعزل حاليا ولا يشعر بأعراض، ومن المقرر أن يصوت بالوكالة في الكونجرس خلال الأسبوع المقبل.





وأشار البيان إلى أن عضو الكونجرس تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وكانت نتائج فحوصاتهسلبية قبل حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.





جاء ذلك بعد إصابة سلسلة من أعضاء الكونجرس بفيروس كورونا، آخرهم النائب عن ولاية ماساتشوستس، لوري تراهان.





وأصيب نحو 26 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما توفي نحو 436000 أمريكي بسبب الفيروس.



