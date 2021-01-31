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برلمان

وزير البترول يكشف حقيقة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

الأحد 31/يناير/2021 - 07:53 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الوزارة لديها برنامج خاص بالإهتمام بالشباب وتمكينهم، مضيفا" استطعنا من خلال علاقتنا مع الشركات العالمية توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتدريبهم ليعودوا إلى مصر يتولوا مناصب قيادية فى الشركات المختلفة وهو ما شهدته الفترة الماضية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

وأضاف الملا، خلال تعقيبه على كلمات النواب، بشأن استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل رغم إنتاجنا الكبير من الغاز،:" بالفعل حققنا الإكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى، منذ عام 2018، ولكن إسرائيل لديها انتاج من الغاز وليس لديها تسويق"، متابعا نستورد من اسرائيل والأردن غاز بهدف تسييله وتصديره عقب ذلك، كنوع من أنواع التجارة.

وأشار إلى أهمية تجارة  الغاز والصناعات التى تقوم عليه، وأن يكون هناك بورصة للغاز فى منطقة الشرق الأوسط.

وحول أسئلة النواب بشأن تعيين مساعدين للوزير، أوضح الوزير، انه استفاد من قرار مجلس الوزراء الذى يسمح للوزراء بالإستعانة بمساعدين لهم، وقمنا بتعيين مساعدين للوزير بعد استيفاء كل الاجراءات اللازمة فى ذلك .
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