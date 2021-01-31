ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كريستيانو رونالدو ينشر صورة جديدة بصحبة صديقته جورجينا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:55 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته
Advertisements
محمد بدران


نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي صورة جديدة له على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وظهر كريستيانو داخل غرفة نومه بصحبة صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، واطفالة وعلق قائلا "المنزل الجميل".


غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.


كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا. 


ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.


وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.


وكان فريق يوفينتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يحتفل بالثلاثية على برشلونة الإسباني بدوري الأبطال

يجب أن يستمر العرض.. كريستانو رونالدو: نفتقد الجماهير في الملاعب

أول تعليق من رونالدو بعد فوز يوفنتوس على ساسولو 1/3

يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا

كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء سبال في كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد سبال.. التشكيل الرسمي للسيدة العجوز في كأس إيطاليا

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نورة بنت فهد

تراجع ضخم.. سعر جرام الذهب يفقد 15 جنيها

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

أمير مرتضى ساخرا: فين الصفقات؟

المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة الرواتب حتى نهاية فبراير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات ليلى علوي تكشف عن أنوثتها

نشرة الصحة والمرأة: هاني الناظر يكشف حقيقة وصول فيروس نيباه لـ مصر.. والفرق بين أعراض كورونا في السلالة الجديدة والأصلية