كريستيانو رونالدو ينشر صورة جديدة بصحبة صديقته جورجينا









نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي صورة جديدة له على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".









وظهر كريستيانو داخل غرفة نومه بصحبة صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، واطفالة وعلق قائلا "المنزل الجميل".









غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.









كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا.









ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.









وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.









وكان فريق يوفينتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.







