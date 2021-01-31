أبو العينين: تطوير قطاع النقل يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل البري والبحري، مشيرا إلى أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال المقبلة.





وقال "أبو العينين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل،: "استوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري واستوقفني الخوف من المستقبل والطموح في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل".





وتحدث وكيل مجلس النواب عن تحديات التمويل، وأشاد بسياسة تشجيع المستثمر التي انتهجتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وثمن منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف تحويله لمشروع تجاري وحضاري يحقق فرصا استثمارية.



