نظام غذائي يعطيك طاقة وحيوية

يعاني كثيرون من نقص الطاقة والضعف وتعد الاطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات هي الشكل المفضل للوقود في الجسم لأنه يمكن تحويلها بسرعة إلى جلوكوز للحصول على الطاقة حيث إن تناول وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قبل التمرين مباشرة فكرة جيدة للحصول على طاقة سريعة.





ووفقا لما ذكره موقع " webmd " للحصول على طاقة تدوم طويلًا يجب تناول البروتين مع الكربوهيدرات لإبطاء معدل امتصاص الجسم لها. لكن تأكد من عدم تضمين الكثير من الدهون.





"أي طعام يحتوي على سعرات حرارية يمنحك الطاقة ؛ ومع ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالدهون تحفز إنتاج مادة السيروتونين ، [ مادة كيميائية في الدماغ ] يمكن أن تجعلك تشعر بالخمول والتعب ،" وفقًا لما ذكره بيناردوت.





لذا فإن الوجبات المختلطة التي تحتوي على كميات صغيرة من الدهون الصحية ، إلى جانب البروتين والكربوهيدرات المعقدة ، هي الأساس لنظام غذائي منشط.





الأطعمة عالية الأوكتان

أفضل الأطعمة المنشطة هي تلك الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات ومضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد المعززة للصحة. ضع هذه الأطعمة جنبًا إلى جنب مع كميات صغيرة من الدهون الصحية للحصول على نظام غذائي متوازن من المؤكد أنه سيوفر لك الطاقة طوال اليوم.





فيما يلي عدد قليل من الأطعمة المنشطة التي ستفيد جسمك. طالما أنك لا تأكلها بإفراط ، فإن هذه الأطعمة ستجعلك تشعر بأنك أخف وزنا وأكثر إلهامًا للتنقل.





توت

فاصوليا

الشمام

فراولة

مانجو

سبانخ

سمك السالمون

المكسرات

شاي

طماطم

الصويا

منتجات الألبان قليلة الدسم

دقيق الشوفان

كل الحبوب

فاكهة حمضية

الفلفل

البطاطا الحلوة