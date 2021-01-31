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حوادث

مسنة الشارع ببنها: أولادى رموني في الشارع بعدما أجبروني على بيع شقتى

الأحد 31/يناير/2021 - 08:46 م
السيدة
السيدة
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إبراهيم الهوارى
"بيعونى شقتى ورمونى فى الشارع".. بهذه الكلمات بدأت "رضا. ع" 80 سنة المسنة التي ألقى بها نجلاها في الشارع بمنطقة الأهرام بمدينة بنها حديثها خلال تحقيقات البحث الجنائي بقسم ثان بنها. 

وقالت: إن نجليها أرغماها علي بيع شقتها وأنها تعيش كل أسبوع عند أحد منهما بالتناوب ولكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وبدآ يعملانها بقسوة ودون رحمه. 

 وأشارت المسنة ان نجليها بدآ يهددانها بالطرد وذلك بعد  أن أخذا فيزا المعاش الخاص بهاك، كما فوجئت اليوم بقيام نجلها بتركها بالشارع أسفل منزل شقيقه بحجة أنه تعب من خدمتها.  

وكان شقيقان قد تجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية وقاما بإلقاء والدتهما المسنة فى الشارع بمنطقة الأهرام بمدينة بنها بمحافظة القليوبيةبعد أن أرغماها علي بيع شقتها. 

كان اللواء فخر الدين العربي قد تلقى إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها ببلاغ من المواطنين بالعثورعلى سيدة مسنةملقاة فى الطريق العام. 

وبالانتقال تبين أن السيدة تدعى "رضا ع" 80 عاما مقيمة بمدينة بنها وقام احد انجالها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه بعد إرغامها علي بيع شقتها ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك فى الشارع وتم ضبط إحدى نجليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي صفحات مدينة بنها صورا لسيدة مسنة جالسة علي كرسي متحرك وملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها. 

 وأشار رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ 4 ساعات وطالبوا بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.
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