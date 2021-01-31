الوزراء: تطوير 32 مركز شباب بسوهاج بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية لمقطع فيديو بشأن تحويل مركز شباب "نجع العرب" بمحافظة سوهاج إلى حظيرة مواشٍ.





وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أي من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشي، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيًا.





وأوضحت أنه لا يوجد أي مركز شباب في محافظة سوهاج يحمل اسم "نجع العرب"، وأن الأرض المتداولة في الفيديو غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر يتعذر إقامة أي منشآت رياضية عليها وفقًا للقرار رقم 92 لسنة 2003، مُشيرةً إلى أن هناك 175 مركز شباب بمحافظة سوهاج منها 13 مركزًا تابعًا للجنة الأولمبية، إلى جانب 35 نادي "هيئة رياضية"، و10 أندية هيئات خاصة، و42 لجنة رياضية.

وفي سياق متصل، تم تطوير 32 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و150 ألف جنيه، كما يوجد أكثر من 120 ملعبًا خماسيًا على مستوى مراكز المحافظة تابعين للوزارة بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.





ونهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.