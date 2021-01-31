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فن

غدا.. ثراء جبيل ضيفة برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

الأحد 31/يناير/2021 - 08:39 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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آيه عاطف
تحل الفنانة ثراء جبيل، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، غدًا الأثنين في تمام الساعة الحادية عشر على شاشة قناة الـ Dmc.

وتتحدث ثراء جبيل، عن بداية مشوارها الفني وتكشف تفاصيل الأعمال التي شاركت فيها ومنها مسلسل "سجن النسا" و"طريقي" و"ذات"، و"الرحلة"، و"نكدب لو قولنا مبنحبش"، وغيرها.

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يذكر أن الفنانة ثراء جبيل، عبّرت عن سعادتها بخوض بطولة الفيلم الروائي القصير "فعل فاضح"، بجانب الفنان إبراهيم النجاري، وعدد آخر من الممثلين الشباب.

وقالت ثراء، في تصريح لـ "صدى البلد": "الفيلم تجربة مهمة جدًا بالنسبة لي، وسعيدة بها لأني لم أقرأ سيناريو بهذه الجودة والحرفية منذ وقت طويل، كما أن المخرج خالد خلة، مخرج ذكي وواعد".

وتابعت قائلة: "انتهينا بالفعل من تصوير جميع مشاهد الفيلم في عدة مناطق منها حلوان والأبجية، والمنيل، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وأنا العب شخصية فتاة التيك توك، ومتحمسة جدًا لعرض الفيلم".

فيلم "فعل فاضح" تأليف وإخراج خالد خلة، دعم مهرجان القاهرة السينمائي وإنتاج منصة viu بالاشتراك مع شركة Bee Media لـ تامر عشري. 

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