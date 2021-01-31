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برلمان

برلماني لوزير المالية: لابد من محاسبة الوزارات التي حصلت على قروض ومنح ولم تستفد منها

الأحد 31/يناير/2021 - 08:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتقد اليوم البرلماني احمد علي ابراهيم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصول بعض الهيئات والوزارات علي منح وقروض ولم تستفيد منها.

قال علي، خلال لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية منذ قليل،  إن هناك ١٨٨ مليار و٩٠٠ مليون ايرادات كانت متوقعة ولم تحصل، وتسأل عن  دور لجنة ادارة القروض والمنح التي هو احد اهم اعضاؤها ويترأسها رئيس مجلس الوزراء.

اختتم حديثة عن قيمة القروض والمنح التي حصلت عليها بعض الوزارات والهيئات ولم تستفيد منها حتي الان فمن يحاسب هذه الهيئات. 

جاء ذلك تعليقا  علي رد  وزير المالية بشأن الملاحظات التي استعراضتها لجنة الخطة والموازنة   اثناء فحص وتدارس البيانات التي وردت بمجلدات وزارة المالية عن الحساب الختامي موازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.
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