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ديني

إصابة بمرض نادر.. تفاصيل استقبال مستشفى الحسين الجامعي لطفلي الدقهلية

الأحد 31/يناير/2021 - 08:21 م
تفاصيل استقبال مستشفى
تفاصيل استقبال مستشفى الحسين الجامعي لطفلي الدقهلية
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن تفاصيل استقبال مستشفى الحسين الجامعي لطفلين من الدقهلية مصابان بمرض نادر.

وقال صديق، لصدى البلد، إنه تم التنسيق مع منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء لاستقبال الطفلين، منوها أنهما يعانيان من مرض التليف النسيجي وهو مرض نادر الحدوث، ومرض وراثى، منوها أن أول أسرة عانت منه كانت أسرة يهودية تعيش فى كندا منذ 87 عاما، وهذا المرض نادر الحدوث وتم اكتشافه عام  1933 .

وأضاف، أن هناك 200 حالة فقط مسجلة تعانى من هذا المرض، وفيه العظام تتحول إلى مرض ليفي ويكون العلاج سهلا في الكبر عند سن البلوغ وفيها يتوقف المرض

وأشار إلى أنه تم فحص الطفلين في مستشفى الحسين الجامعي وسيبدأ العلاج تقريبا للطفل الأصغر لأن لديه فقدان للبصر في ناحية وحتى لا يتأثر العصب البصري، مشيرا إلى أنه قد تكون هذه الحالات الأولى من هذا المرض في مصر تقريبا.

وأوضح، أنه تجرى حاليا تجرى الاشعات والفحوصات في المستشفى لتوفير برنامج علاجي متكامل للطفلين علاجيا وتجميليا للحالتين
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