رغم الخسارة.. مدير مونديال اليد 2021: منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم

قدم حسين لبيب ، مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، الشكر للرئيس السيسي ، والدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الشباب والرياضة، وجميع المسئولين والجهات المعنية عن قيام هذه البطولة في مصر ، معقبًا حول خسارة منتخب مصر أمام الدنمارك ، قائلًا "أنا بعتبر مصر كسبت فريق وهو المنتخب المصري".
وأضاف " حسين لبيب " في مداخلة
هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة
" ، أن المنتخب سيعوض خسارته خلال الدورة الأوليمبية القادمة ، معقبًا:
"أنا واثق إن فريق مصر يقدر يحصل على أي بطولة في أي دورة".
وتابع مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021
، قائلًا: "أنا بعتبر منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم، وأنا مبسوط به"، مضيفًا أنهم أبطال وعلى قدر كبير من المسئولية .
وأشار " لبيب " ، إلى أن هناك بعض
الدول طلبت من مصر أن تنقل خبرتها في استضافة كأس العالم، وإقامة البطولة رغم
الظروف المحيطة التي توجه العالم كله ، من ضمنهم هولندا ، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت
حوالي 1800 عضو ببعثات المنتخبات المشاركة بكأس العالم لليد ، وتم استضافتهم
بحرفية شديدة .
وأكمل أن الفنادق والقائمون على العمل بها
، بذلوا مجهودا خرافيا، معقبًا : " العاملون والسائقون وجميع المسئولين داخل
الفنادق ، كان بيقيموا في مكان عملهم ،مروحوش بيوتهم طوال الـ 28 يوم من أجل خدمة
البعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة " ، مضيفًا : " مصر أبهرت
العالم بتنظيم بطولة اليد".