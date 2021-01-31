رغم الخسارة.. مدير مونديال اليد 2021: منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم

قدم حسين لبيب ، مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، الشكر للرئيس السيسي ، والدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الشباب والرياضة، وجميع المسئولين والجهات المعنية عن قيام هذه البطولة في مصر ، معقبًا حول خسارة منتخب مصر أمام الدنمارك ، قائلًا "أنا بعتبر مصر كسبت فريق وهو المنتخب المصري".

وأضاف " حسين لبيب " في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ، أن المنتخب سيعوض خسارته خلال الدورة الأوليمبية القادمة ، معقبًا: "أنا واثق إن فريق مصر يقدر يحصل على أي بطولة في أي دورة".

وتابع مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، قائلًا: "أنا بعتبر منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم، وأنا مبسوط به"، مضيفًا أنهم أبطال وعلى قدر كبير من المسئولية .

وأشار " لبيب " ، إلى أن هناك بعض الدول طلبت من مصر أن تنقل خبرتها في استضافة كأس العالم، وإقامة البطولة رغم الظروف المحيطة التي توجه العالم كله ، من ضمنهم هولندا ، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت حوالي 1800 عضو ببعثات المنتخبات المشاركة بكأس العالم لليد ، وتم استضافتهم بحرفية شديدة .

وأكمل أن الفنادق والقائمون على العمل بها ، بذلوا مجهودا خرافيا، معقبًا : " العاملون والسائقون وجميع المسئولين داخل الفنادق ، كان بيقيموا في مكان عملهم ،مروحوش بيوتهم طوال الـ 28 يوم من أجل خدمة البعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة " ، مضيفًا : " مصر أبهرت العالم بتنظيم بطولة اليد".