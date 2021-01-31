المسلماني: جامعة طنطا تخطو بثقة نحو العالمية والتميز

أشاد الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، بجهود جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها في المرحلة الراهنة بما يضمن تعزيز مكانتها عربيًا ودوليا.









جاء ذلك علي هامش مشاركته اليوم، في مجلس جامعة طنطا الذي ترأسه الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونواب رئيس جامعة طنطا ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عثمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، واللواء هيثم عاطف مدير مخابرات وسط الدلتا، واللواء أسامة حامد مدير مكتب الرقابة الإدارية بالغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ‏والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، والدكتور مصطفي زمزم، ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.





وثمن الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، الجهود التي بذلتها جامعة طنطا مؤخرا بتوقيع أول شراكة علمية لها مع جامعة جيبوتي، بما يؤكد دور مصر الريادي والتزامها بشكل كبير في التعاون مع الأشقاء الأفارقة في تطوير العملية التعليمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية.



