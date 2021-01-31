ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المسلماني: جامعة طنطا تخطو بثقة نحو العالمية والتميز

الأحد 31/يناير/2021 - 08:51 م
المسلمانى
المسلمانى
Advertisements
احمد علي
أشاد الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، بجهود جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها في المرحلة الراهنة بما يضمن تعزيز مكانتها عربيًا ودوليا.


جاء ذلك علي هامش مشاركته اليوم، في مجلس جامعة طنطا الذي ترأسه الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونواب رئيس جامعة طنطا ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عثمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، واللواء هيثم عاطف مدير مخابرات وسط الدلتا، واللواء أسامة حامد مدير مكتب الرقابة الإدارية بالغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ‏والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، والدكتور مصطفي زمزم، ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وثمن الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، الجهود التي بذلتها جامعة طنطا مؤخرا بتوقيع أول شراكة علمية لها مع جامعة جيبوتي، بما يؤكد دور مصر الريادي والتزامها بشكل كبير في التعاون مع الأشقاء الأفارقة في تطوير العملية التعليمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية.

وقال "المسلمانى" : أفتخر بانتمائى لمحافظة الغربية واختياري عضوًا بمجلس جامعة طنطا الموقر، تلك الجامعة التي تعد واحدة من أقدم الجامعات المصرية والعربية، وتضم نخبة متميزة من الأساتذة في كافة التخصصات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"المسلماني" يهنئ د. ذكى لتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا

بروتوكول تعاون بين نادي القضاة وجامعة طنطا لعلاج أعضاء الهيئات القضائية

أحمد المسلماني عضوا بمجلس جامعة طنطا

تعيين الدكتور فؤاد هراس عضوًا بمجلس جامعة طنطا

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ودار التحرير للطبع والنشر

دخل غيبوبة 23 يوما.. وفاة طالب هندسة طنطا متأثرا بإصابته في حادث سير

ترشيحاتنا

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

ماذا يحدث عند تناول القرنبيط؟.. 21 فائدة و4 أضرار

تفاصيل مرعبة.. أول صورلـ سيارة الفنان فادى خفاجة بعد انقلابها

أول رد من جنش على قرار رحيله من الزمالك

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

إصابة بمرض نادر.. تفاصيل استقبال مستشفى الحسين الجامعي لطفلي الدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة