ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين يقترح تنفيذ منظومة نقل لتوصيل الطلاب للمدارس

الأحد 31/يناير/2021 - 08:35 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
Advertisements
حمزة شعيب
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحديث عن النقل في مصر يمثل قيمة مضافة في ظل وجود إدارة ورؤى تقود الى جودة الحياة، موجها التحية للوزير كامل الوزير وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قطاع النقل البري والبحري من خلال الرؤى.

وأكد وكيل البرلمان، في كلمته أمام الجلسة العامة بحضور كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة بعبقرية المكان.

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب فكر تنموي بلغة العصر، واستوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري، كما استوقفني الطموح في المستقبل والطموح الأكبر في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.

وأشار إلى أن المشروعات المستوردة تضعنا أمام تحد كبير في العقول المصرية والمدارس المصرية وهذه المنظومة تسترعي انتباهنا جميعا حتى تكون عملية الإدارة والتشغيل مصرية وتصنع في مصر من خلال إعداد الأجيال القادمة.

وطالب أبو العينين بالتفكير في أكاديمية جديدة لحماية العقول وتنميتها لإدارة هذه المركبات واللوجيستيات والموانئ لأنها ثروة مهدرة خاصة الثروة النهرية فالنقل النهري نصف % والسكة الحديد 1%.

وأكد أن الملف الثاني هو التمويل ولو تم الاعتماد على الداخل فقط سيكون من الصعب التنفيذ ويمكن الاعتماد على نظام bot  أو نماذج أخرى، مشيرا إلى أن ربط مصر من الشمال للجنوب يحتاج الى تحرك.

وقال أبو العينين: استوقفني السعي لتشجيع المستثمر، مطالبا بتحويل منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف تحويله الى مشروع تجاري وحضاري يحقق فرصا استثمارية.

وأضاف وكيل البرلمان أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق شكلا من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدا بتقدم مصر 90 مركزا في التنافسية العالمية في مجال الطرق.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه تم تكليفه من أبناء الدائرة للسؤال حول أمرين الأول قيمة التعويض، مطالبا بإعادة النظر فى تعويضات توسعة الطريق الدائري. مشيرا إلى أن الطلب الثاني خاص بالأسرة المصرية وتكلفة النقل خاصة المدارس. مطالبا بالتفكير في إمكانية عمل منظومة تابعة لوزارة النقل تخفف العبء عن كاهل الأسرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القاهرة - كيب تاون مشروع عملاق يحقق الوحدة والترابط بين شعوب أفريقيا.. برلمانيون: الطريق يساهم فى توسيع الشريان النقلي بين الدول.. ويشعل روح التنافسية بين الأسواق التجارية بالقارة

أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج

«أبو العينين» يطالب بإنشاء مراكز لصيانة الطائرات العابرة والترانزيت ويحذر من «دول تسرق حقوقنا»

عزة مصطفى تشيد بكلمة أبو العينين في البرلمان بحضور وزير الطيران

أبو العينين وكيل مجلس النواب يشيد بخطة الدولة لتطوير الطرق والنقل.. ويؤكد: تدعم قطاعي التجارة والصناعة

كامل الوزير أمام مجلس النواب: 63 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير منظومة الموانئ.. وتنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو..ونخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

ترشيحاتنا

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

منتخب الدنمارك لليد بطلا للعالم للمرة الثانية بعد الفوز على السويد

مصطفى محمد يشكر القوات المسلحة ويغادر إلى تركيا بعد ساعات قليلة

سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شاهد.. لحظة توقيع بروتوكول إنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة