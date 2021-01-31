أبو العينين يقترح تنفيذ منظومة نقل لتوصيل الطلاب للمدارس

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحديث عن النقل في مصر يمثل قيمة مضافة في ظل وجود إدارة ورؤى تقود الى جودة الحياة، موجها التحية للوزير كامل الوزير وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قطاع النقل البري والبحري من خلال الرؤى.





وأكد وكيل البرلمان، في كلمته أمام الجلسة العامة بحضور كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة بعبقرية المكان.





وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب فكر تنموي بلغة العصر، واستوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري، كما استوقفني الطموح في المستقبل والطموح الأكبر في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.





وأشار إلى أن المشروعات المستوردة تضعنا أمام تحد كبير في العقول المصرية والمدارس المصرية وهذه المنظومة تسترعي انتباهنا جميعا حتى تكون عملية الإدارة والتشغيل مصرية وتصنع في مصر من خلال إعداد الأجيال القادمة.





وطالب أبو العينين بالتفكير في أكاديمية جديدة لحماية العقول وتنميتها لإدارة هذه المركبات واللوجيستيات والموانئ لأنها ثروة مهدرة خاصة الثروة النهرية فالنقل النهري نصف % والسكة الحديد 1%.





وأكد أن الملف الثاني هو التمويل ولو تم الاعتماد على الداخل فقط سيكون من الصعب التنفيذ ويمكن الاعتماد على نظام bot أو نماذج أخرى، مشيرا إلى أن ربط مصر من الشمال للجنوب يحتاج الى تحرك.





وقال أبو العينين: استوقفني السعي لتشجيع المستثمر، مطالبا بتحويل منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف تحويله الى مشروع تجاري وحضاري يحقق فرصا استثمارية.





وأضاف وكيل البرلمان أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق شكلا من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدا بتقدم مصر 90 مركزا في التنافسية العالمية في مجال الطرق.



