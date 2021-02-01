الاستقرار سيد الموقف.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين 1 فبراير 2021

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، على مستوى البيع والشراء، بتعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021، حسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





وكانت العملات العربية قد أنهت تعاملات أمس الأحد باستقرار، مقابل الجنيه المصري داخل السوق الرسمية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، حيث حافظ سعر صرف الورقة الخضراء على استقراره مقابل الجنيه بالبنوك المصرية ليصل إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.





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سعر اليورو في البنوك المصرية

واستقر متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء بالبنك المركزي المصري مقابل العملة المصرية عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، ويعرض أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو بـ 18.98 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، ويقدم بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم عند مستوى 19.04 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني حسب شاشات العملات على موقع البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21.49 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، ويعرض المصرف العربي الدولي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.40 جنيه للشراء.





سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أفتتح سعر الريال السعودي تعاملاته اليوم الإثنين على استقرار أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري اليوم ليصل لـ 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعرعند 4.17 جنيه للشراء.





سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية





وبلغ متوسط أسعار العملات العربية في السوق المصرية المصدرة من البنك المركزي المصري، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين إلى 4.27 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.





وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر ببداية التداولات اليوم عند 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.