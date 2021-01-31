منتخبات أوروبا تحكم قبضتها مجددا على مونديال اليد

رغم مشاركة 15 منتخبا من خارج القارة الأوروبية في النسخة الـ27 من بطولات العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر، ظل اللقب العالمي من نصيب القارة الأوروبية التي احتكرت اللقب على مدار جميع نسخ البطولة حتى الآن.





وتوج المنتخب الدنماركي بلقب هذه النسخة بفوزه الثمين 26 / 24 على نظيره السويدي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم في مصر.





وعلى مدار 27 نسخة من بطولات العالم لكرة اليد ، أحكمت المنتخبات الأوروبية قبضتها على ألقاب البطولة بل واحتكرت المراكز الأربعة الأولى في العديد من هذه النسخ.





وواصلت كرة اليد الأوروبية هيمنتها على المونديال خلال النسخة الحالية من خلال احتكار جميع المقاعد الأربعة الأولى بوصول المنتخبين الدنماركي والسويدي للنهائي والمنتخبين الفرنسي والإسباني لمباراة تحديد المركز الثالث والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي 35 / 29 .





ولم يكسر هذا الاحتكار الأوروبي للمراكز الأولى في البطولة على مدار جميع نسخ البطولة سوى ثلاثة منتخبات وكانت كلها منتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر.





وكان المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) أول من كسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهبي للبطولة وذلك من خلال نسخة 2001 بفرنسا حيث احتل المركز الرابع في البطولة وتبعه المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في ذلك حيث حل رابعا أيضا في نسخة 2005 التي استضافتها بلاده.





وكان المنتخب القطري (العنابي) ثالث المنتخبات العربية التي كسرت هذه الهيمنة الأوروبية لكنه كان صاحب البصمة الأكبر حيث كان الوحيد من خارج القارة الأوروبية الذي بلغ المباراة النهائية في تاريخ البطولة وذلك من خلال نسخة 2015 التي استضافتها بلاده لكنه خسر النهائي أمام نظيره الفرنسي.





والقائمة التالية توضح سجل المراكز الأربعة الأولى في مختلف نسخ البطولة حتى الآن :





العام البطل الوصيف الثالث الرابع





1938 ألمانيا النمسا السويد الدنمارك





1954 السويد ألمانيا تشيكوسلوفاكيا سويسرا





1958 السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا الدنمارك





1961 رومانيا تشيكوسلوفاكيا السويد ألمانيا





1964 رومانيا السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا





1967 تشيكوسلاوفاكيا الدنمارك رومانيا الإتحاد السوفيتي





1970 رومانيا ألمانيا الشرقية يوغسلافيا الدنمارك





1974 رومانيا ألمانيا الشرقية يوغسلافيا بولندا





1978 ألمانيا الغربية الإتحاد السوفيتي ألمانيا الشرقية الدنمارك





1982 الإتحاد السوفيتي يوغسلافيا بولندا الدنمارك





1986 يوغسلافيا المجر ألمانيا الشرقية السويد





1990 السويد الإتحاد السوفيتي رومانيا يوغسلافيا





1993 روسيا فرنسا السويد سويسرا





1995 فرنسا كرواتيا السويد ألمانيا





1997 روسيا السويد فرنسا المجر





1999 السويد روسيا صربيا ومونتنجرو إسبانيا





2001 فرنسا السويد صربيا ومونتنجرو مصر





2003 كرواتيا ألمانيا فرنسا إسبانيا





2005 إسبانيا كرواتيا فرنسا تونس





2007 ألمانيا بولندا الدنمارك فرنسا





2009 فرنسا كرواتيا بولندا الدنمارك





2011 فرنسا الدنمارك إسبانيا السويد





2013 إسبانيا الدنمارك كرواتيا سلوفينيا





2015 فرنسا قطر بولندا إسبانيا





2017 فرنسا النرويج سلوفينيا كرواتيا





2019 الدنمارك النرويج فرنسا ألمانيا



