لتجنب التسوس.. 8 أطعمة صحية للحفاظ على صحة الفم

تلعب الأنظمة الغذائية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم وضمان الابتسامة المشرقة والجميلة على كما أن اتباع نظام غذائي صحي يجعل جهاز المناعة أقوى مما يساعد بدوره في تجنب جميع المشاكل الصحية، بما في ذلك صحة اللثة والأسنان.





ونستعرض وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” أبرز الأطعمة المذهلة لصحة الفم.





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1. الجبنة

تقلل من تنقية المينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم. ينشط مضغ الجبنة إنتاج اللعاب، كما أن خاصية القلوية تحيد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، يساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم.





2. اللبن

في إحدى الدراسات لوحظ أن بروتينات اللبن مثل الكازين واللاكتوفيرين تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان من مهاجمتها، كما تساعد الببتيدات الفسفورية الموجودة باللبن في الحفاظ على معادن الأسنان.





3. الزبادي

الزبادي هو بروبيوتيك يساعد في استقرار الميكروبات في الفم والحفاظ على صحة اللثة والأسنان، فقد تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي، في التحكم في نمو البكتيريا المسببة للسرطان، وبالتالي منع تسوس الأسنان، كما أنها تساعد في تجنب رائحة الفم الكريهة.





4. البرتقال

يحتوي البرتقال على مركبات مثل الفلافونيدات التي تعتبر فعالة ضد بكتيريا الفم، وتشير إحدى الدراسات إلى أن مستخلص قشر البرتقال له خاصية مضادة للجراثيم والتي تُظهر سلوكًا قويًا ضد مسببات الأمراض الفموية.





5. التفاح

تتحلل الأطعمة المتبقية من التفاح في الفم بواسطة بكتيريا الفم مما يؤدي إلى إنتاج الأحماض التي تؤدي إلى تسوس الأسنان، لذا يحفز طحن التفاح إنتاج اللعاب القلوي الذي يقلل من الأحماض في الفم، ولهذا يعتبر التفاح من أفضل الأطعمة لصحة الفم.





6. الكمثرى

في دراسة أجريت على 30000 مشارك، وجد أن الأفراد الذين تناولوا كميات أقل من الفاكهة مثل الكمثرى فقدوا أكثر من خمسة أسنان خلال فترة متابعة مدتها أربع سنوات مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الحد الأقصى من تناول الفاكهة، حيث تساعد الألياف وفيتامين C و E الموجودة في الكمثرى في الحفاظ على صحة الأسنان.





7. البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين د الذي يساعد في امتصاص الجسم للكالسيوم بما في ذلك الأسنان، فيساعد الكالسيوم في الحفاظ على أسنان صحية، كما أن البيض غني بالفوسفور والفيتامينات (أ ، ج) التي تساعد في الحفاظ على صحة اللثة.





8. الجزر

يعتبر الجزر من الخضراوات المقاومة لتسوس الأسنان، لذا فمضغ الجزر يدلك اللثة ويقوي طبقة المينا ويحمي اللثة من التلف البكتيري بسبب وجود مكونات مثل مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج.