ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتجنب التسوس.. 8 أطعمة صحية للحفاظ على صحة الفم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:32 ص
صحة الفم
صحة الفم
Advertisements
قسم المرأة
تلعب الأنظمة الغذائية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم  وضمان الابتسامة المشرقة والجميلة على كما أن اتباع نظام غذائي صحي يجعل جهاز المناعة أقوى مما يساعد بدوره في تجنب جميع المشاكل الصحية، بما في ذلك صحة اللثة والأسنان. 

ونستعرض وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” أبرز الأطعمة المذهلة لصحة الفم.

اقرأ إيضا..

1. الجبنة 
تقلل من تنقية المينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم. ينشط مضغ الجبنة إنتاج اللعاب، كما أن خاصية القلوية تحيد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، يساعد اللعاب الناتج أيضًا على تخفيف السكر في الفم. 

2. اللبن
في إحدى الدراسات لوحظ أن بروتينات اللبن مثل الكازين واللاكتوفيرين تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان من مهاجمتها، كما تساعد الببتيدات الفسفورية الموجودة باللبن في الحفاظ على معادن الأسنان. 

3. الزبادي
 الزبادي هو بروبيوتيك يساعد في استقرار الميكروبات في الفم والحفاظ على صحة اللثة والأسنان، فقد تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي، في التحكم في نمو البكتيريا المسببة للسرطان، وبالتالي منع تسوس الأسنان، كما أنها تساعد في تجنب رائحة الفم الكريهة. 

4. البرتقال
 يحتوي البرتقال على مركبات مثل الفلافونيدات التي تعتبر فعالة ضد بكتيريا الفم، وتشير إحدى الدراسات إلى أن مستخلص قشر البرتقال له خاصية مضادة للجراثيم والتي تُظهر سلوكًا قويًا ضد مسببات الأمراض الفموية. 

5. التفاح 
تتحلل الأطعمة المتبقية من التفاح في الفم بواسطة بكتيريا الفم مما يؤدي إلى إنتاج الأحماض التي تؤدي إلى تسوس الأسنان، لذا يحفز طحن التفاح إنتاج اللعاب القلوي الذي يقلل من الأحماض في الفم، ولهذا يعتبر التفاح من أفضل الأطعمة لصحة الفم. 

6. الكمثرى 
في دراسة أجريت على 30000 مشارك، وجد أن الأفراد الذين تناولوا كميات أقل من الفاكهة مثل الكمثرى فقدوا أكثر من خمسة أسنان خلال فترة متابعة مدتها أربع سنوات مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الحد الأقصى من تناول الفاكهة، حيث تساعد الألياف وفيتامين C و E الموجودة في الكمثرى في الحفاظ على صحة الأسنان. 

7. البيض 
يعتبر البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين د الذي يساعد في امتصاص الجسم للكالسيوم بما في ذلك الأسنان، فيساعد الكالسيوم في الحفاظ على أسنان صحية، كما أن البيض غني بالفوسفور والفيتامينات (أ ، ج) التي تساعد في الحفاظ على صحة اللثة. 

8. الجزر
يعتبر الجزر من الخضراوات المقاومة لتسوس الأسنان، لذا فمضغ الجزر يدلك اللثة ويقوي طبقة المينا ويحمي اللثة من التلف البكتيري بسبب وجود مكونات مثل مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة إزالة الجير من الأسنان كمفعول السحر

كيف يؤثر الجير على الأسنان واللثة والقلب.. إليك طرق العلاج

دون علاج.. 6 طرق منزلية للتخلص من آلام الأسنان

منها الجز على الأسنان والأكل بشراهة.. 19 عادة خاطئة تدمر الأسنان

علاج التهاب اللثة بأكثر من طريقة وأفضل الأدوية لوقف النزيف فى الحال

علاج رائحة الفم الكريهة لجميع مراحل العمر

ترشيحاتنا

العقار مهدد بالانهيار.. محامى مالك عمارة فيصل يكشف تفاصيل مثيرة عن الحريق.. فيديو

الزمالك يوافق على إعارة مهاجم الفريق لـ الجونة

باسم مرسي: سعيد بالانضمام للمقاصة.. وبعض الأشخاص منعوا عودتي إلى الزمالك

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها

هنطورها بأيدينا.. وزير النقل يكشف عن إنشاء طريق لخدمة المواطنين أسفل الدائري

الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد